Riapre dopo 25 anni la stazione di Baia della Cumana | il 6 novembre la prima corsa
Da giovedì 6 novembre riapre la stazione Baia della Cumana: il primo treno atteso per le 12.12 in direzione Torregaveta. La stazione era chiusa dal 1999. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Dopo dieci anni riapre il Mercato comunale di Rombon. Non solo un luogo di spesa, ma di relazioni, incontri, comunità. È il primo dei 15 mercati che Milano riqualificherà grazie al progetto Mercati di Quartiere: 25 milioni di euro investiti per restituire vita e futur - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X
Rombon, riapre il mercato. Vita dopo dieci anni di stop: "Da qui parte la rivoluzione" - Torna la vita nel Mercato di Rombon a Lambrate, riaperto ieri dopo 10 anni di chiusura: è il primo dei quindici mercati comunali cop ... msn.com scrive
Torino, riapre lo Stadio Primo Nebiolo. Dopo due anni di lavori è pronta la casa dell'atletica al Parco Ruffini - Due milioni di euro dal Pnrr per ristrutturare la pista di atletica, la pista indoor e la sala stampa. Scrive torino.corriere.it
Lecce riapre il suo Anfiteatro Romano: storia e cultura tornano in piazza Sant’Oronzo - Dopo quasi due anni di restauri, torna accessibile al pubblico un pezzo fondamentale della Lecce romana, eretto nel I secolo d. Si legge su quotidiano.net