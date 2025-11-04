Riapre dopo 25 anni la stazione di Baia della Cumana | il 6 novembre la prima corsa

Da giovedì 6 novembre riapre la stazione Baia della Cumana: il primo treno atteso per le 12.12 in direzione Torregaveta. La stazione era chiusa dal 1999. 🔗 Leggi su Fanpage.it

