Rhove magie sulla tavola ad Alaia Bay | Mai viste onde così perfette

Il cantante e rapper si è cimentato sulle onde artificiali della wave pool svizzera: "È un modo diverso di allenarsi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rhove, magie sulla tavola ad Alaia Bay: “Mai viste onde così perfette”

Approfondisci con queste news

Rhove, magie sulla tavola ad Alaia Bay: “Mai viste onde così perfette” - Il cantante e rapper Rhove si è cimentato sulle onde artificiali della wave pool svizzera di Alaia Bay: "È un modo diverso di allenarsi". Da gazzetta.it

Rhove: “Il surf è pace e paura, la musica è energia e sensibilità. Sulla tavola porterei LILCR” - Questo legame così intenso con la natura è anche una sorta di evasione dalla popolarità e dalla vita di tutti i giorni? Riporta gazzetta.it