revisione del regolamento il 6 si riuniscono i priori

Due temi importanti, molto diversi, sul tavolo dei priori. Dal un lato la revisione del Regolamento del Palio a cui lavora da tempo l'apposita commissione, dall'altro il rinnovo dei costumi delle Consorelle e anche dei figuranti del Comune a cui ha dato il là il sindaco Nicoletta Fabio il 20 ottobre scorso. Per quanto riguarda la prima questione, gli onorandi guidati dal rettore Benedetta Mocenni si riuniranno il 6 novembre facendo un incontro monotematica sulle modifiche da apportare che sarà, in sostanza, una sorta di prosecuzione dell'ultimo Magistrato delle Contrade. La riunione degli onorandi sarà esattamente ad un anno di distanza, proprio il 6 novembre 2024, dall'annuncio da parte della prima cittadina del via libera alla costituzione della commissione che sarebbe stata successivamente composta da consiglieri comunali, rappresentanti del Magistrato e del Comitato amici del Palio.

