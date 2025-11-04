Respira – Stagione 2 la spiegazione del finale | Nicolas ha informato Sophie? È morto?
La serie televisiva spagnola su Netflix Respira (Breathless) vede i lavoratori dell’ ospedale Joaquin Sorolla affrontare nuove difficili sfide, poiché la privatizzazione della struttura porta inevitabilmente a una nuova e fastidiosa gestione. Nicolas, un uomo che condivide un passato familiare sfortunato con Biel, prende il controllo dell’ospedale, più desideroso di realizzare profitti che di fare del bene. Tuttavia, il suo arrivo ha il vantaggio di portare con sé una nuova responsabile del reparto di oncologia, Sophie Lafont, che sta lavorando a un trattamento sperimentale rivoluzionario. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Sila l’autunno profuma di caldarroste Tra i boschi dorati le castagne aspettano solo di essere raccolte… Sai come si preparano alla perfezione? Scorri le slide e scopri il rito più buono (e profumato) della stagione! Respira l' ' - facebook.com Vai su Facebook
Respira: Netflix annuncia con un video la data di uscita della stagione 2 - Il medical drama spagnolo Respira tornerà su Netflix con la seconda stagione a ottobre. Come scrive comingsoon.it
Respira, annunciata la data di uscita della seconda stagione della serie tv con Manu Rios - La seconda stagione, formata da otto episodi, farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi mesi, più ... Segnala tg24.sky.it