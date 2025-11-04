Resounding performance tra corpo natura e tecnologia a Spazio Rossellini

Il 23 novembre allo Spazio Rossellini – ATCL, il Gruppo E-Motion presenta Resounding, concept e coreografia di Francesca La Cava. Una performance immersiva che intreccia danza contemporanea, musica dal vivo e Realtà Aumentata in un’esperienza unica, in cui il corpo diventa risonanza, memoria e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Corpo, fotografia e performance: Ren Hang - Il corpo di quella ragazza lo troviamo nei corpi di tutte le ragazze e i ragazzi che popolano le ... Scrive exibart.com

‘Santa’: “Cosmo e natura”, performance di teatro e danza - Da Caterina Devoto direttore e fondatore dell'associazione culturale Quarta Parete Art Lab L'Associazione Culturale Quarta Parete Art Lab, nata tre anni fa con lo scopo di promuovere cultura, teatro, ... Da msn.com

Tra acqua e cielo. Il corpo e la natura secondo Arno Minkkinen - E da oltre 40 anni fotografa in modo straordinario il corpo umano Il ritratto che diventa parte di un tutto, in ... Da panorama.it