Repubblica Ceca | firmato accordo nasce il governo Babiš 

Nuovo governo in Repubblica Ceca: firmato accordo, nasce il governo del primo ministro Andrej Babiš. Sarà un governo di coalizione tra il partito ANO, partito degli Automobilisti per se stessi (AUTO) e Libertà e democrazia diretta (SPD). Repubblica Ceca: firmato accordo per nuovo governo La Repubblica Ceca avrà presto un nuovo governo. Il primo ministro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Repubblica Ceca, dopo la vittoria alle elzioni Babiš firma accordo di coalizione con la destra - Il partito di Babi avrà otto dicasteri più il primo ministro.

Accordo di coalizione a Praga, sarà governo di destra e anti-Ue - Siglato l'accordo di coalizione di governo in Repubblica Ceca, che si prepara ad essere guidata da un esecutivo nettamente di destra e anti-

Accordo di coalizione in Repubblica Ceca per un governo di destra e anti-Ue - Accordo di coalizione in Repubblica Ceca per un governo di destra e anti-

