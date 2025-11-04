Repubblica ceca a tutta destra

Siglato l’accordo di coalizione di governo in Repubblica Ceca, che si prepara a essere guidata da un esecutivo nettamente di destra e anti-europeista guidato da Andrej Babiš. L’intesa è stata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Repubblica ceca, a tutta destra

Scopri altri approfondimenti

01 Novembre 2025 ? Praga, Repubblica Ceca Continua il nostro viaggio a Praga con la visita della città vecchia, la chiesa dedicata al Bambin Gesù, il ponte Carlo finendo poi con un bel pranzo tipico! Nel pomeriggio giro in battello per ammirare la ci - facebook.com Vai su Facebook

Il voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis - X Vai su X

Accordo di coalizione a Praga, sarà governo di destra e anti-Ue - Siglato l'accordo di coalizione di governo in Repubblica Ceca, che si prepara ad essere guidata da un esecutivo nettamente di destra e anti- Segnala ilmessaggero.it

Accordo di coalizione in Repubblica Ceca per un governo di destra e anti-Ue - Accordo di coalizione in Repubblica Ceca per un governo di destra e anti- Scrive msn.com

Perché in Repubblica Ceca il governo Babiš fatica a nascere - Le elezioni parlamentari in Repubblica Ceca hanno sancito la vittoria del partito populista di destra ANO, guidato da Andrej Babiš. Da policymakermag.it