“Non è l’audizione che mi preoccupa. Mi preoccupa un certo clima e rimanendo sulle ultime cose il funzionamento del Garante della Privacy. Secondo Mollicone non c’è nessuna anomalia nel comportamento di Ghiglia. Questo è un paese che convive con la sua patologia e la considera normalità. E normalità significa una compressione della libertà di stampa”. Così il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci intercettato dai giornalisti all’ingresso di Palazzo San Macuto a Roma per la sua audizione in Commissione Antimafia. “Se Arianna Meloni dovrebbe rispondere sul colloquio con Ghiglia? Beh mi sembra che non abbia detto nulla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Report, Ranucci: "Arianna Meloni non ha detto nulla su colloquio con Ghiglia"