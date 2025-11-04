Report Ranucci | Arianna Meloni non ha detto nulla su colloquio con Ghiglia
“Non è l’audizione che mi preoccupa. Mi preoccupa un certo clima e rimanendo sulle ultime cose il funzionamento del Garante della Privacy. Secondo Mollicone non c’è nessuna anomalia nel comportamento di Ghiglia. Questo è un paese che convive con la sua patologia e la considera normalità. E normalità significa una compressione della libertà di stampa”. Così il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci intercettato dai giornalisti all’ingresso di Palazzo San Macuto a Roma per la sua audizione in Commissione Antimafia. “Se Arianna Meloni dovrebbe rispondere sul colloquio con Ghiglia? Beh mi sembra che non abbia detto nulla. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Ranucci: «Tentano di metterci il bavaglio» Ghiglia diffida Report: «Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni» Vai su Facebook
Report sul Garante della privacy va in onda: Ghiglia, la diffida, la frase «vado da Arianna». Cosa sappiamo | Ranucci: «Gravissimo» - X Vai su X
Caso Report, M5S contro Arianna Meloni: “Come fa a stare zitta sull’incontro con Ghiglia?” - A poche ore dalla messa in onda della puntata di Report diffidata dal membro del Garante della privacy Agostino Ghiglia, il M5S attacca la sorella della ... Si legge su fanpage.it
Report di Meloni. FdI: "Ranucci ossessionata da noi". Gasparri: "Qualcuno in alto lo aiuta". Il caso Stanzione - La Vigilanza Rai audisce mercoledì sera Ranucci sull'attentato, ma la destra vuole interrogare Corsini (che sarà a fianco di Ranucci) e chiedergli quanto costa il pedinamento di Report. Scrive ilfoglio.it
Ranucci provoca Arianna Meloni e viene ascoltato dall'Antimafia, seduta secretata alla domanda su Fazzolari - Sigfrido Ranucci ascoltato in Commissione Antimafia dopo l'attentato, domanda su Fazzolari secretata: ma prima lancia una stoccata ad Arianna Meloni ... Da virgilio.it