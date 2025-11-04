Rende Unical | il Rettore Gianluigi Greco incontra il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto
Il neo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha ricevuto questa mattina, 4 novembre, al Rettorato, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione del primo incontro istituzionale del suo mandato. L’appuntamento ha assunto un significato particolare anche per il governatore, alla sua prima visita ufficiale all’Ateneo dopo la rielezione alla guida della Regione. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e piena sintonia istituzionale, segnando l’avvio di una nuova fase di collaborazione tra Università e Regione. Al centro del dialogo, la volontà condivisa di rafforzare il legame tra le due istituzioni per dare impulso a progettualità congiunte in ambiti strategici come la ricerca, l’innovazione e l’alta formazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
