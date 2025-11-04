Dovevano essere tre secondo Luciano Foschi vista la mole di gioco e le occasioni da gol create nel primo tempo dal suo Renate a Lumezzane, ma potevano tranquillamente anche essere zero se al 40’ della ripresa Ferro, sulla svirgolata di Nobile in fase di rinvio, avesse mirato la porta e non la base del palo della porta nerazzurra. Potevano ancora essere tre al minuto 91 quando Spedalieri ha obbligato Drago al super intervento in un finale di gara ricco di emozioni. Insomma, alla resa dei conti il Renate si porta a casa un punticino dalla trasferta in terra bresciana e va bene così. Va benino, anzi, per la classifica coi nerazzurri a quota 14 punti dopo 12 giornate che sfangano l’assurdo ciclo da cinque partite in 15 giorni con dentro recupero con l’Inter Under 23 e la Coppa Italia con la Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Renate, ti voglio cinico". Il mister dopo il pari beffa