Remigrazione e Riconquista | da Trento a Firenze la proposta che scuote l’Italia

Roma, 4 nov – Dal Nord al Centro Italia, la parola d’ordine è una sola: Remigrazione. Negli ultimi giorni, una serie di mobilitazioni e iniziative pubbliche ha rilanciato con forza il tema agli occhi dell’opinione pubblica, e che oggi arriva al centro del dibattito con un linguaggio politico e concreto. Remigrazione e Riconquista: da Trento a Firenze. A Firenze, nella notte del 31 ottobre, decine di militanti hanno illuminato i principali punti della città con un messaggio netto: basta immigrazione incontrollata, basta degrado, priorità agli italiani. Il comunicato diffuso subito dopo è chiaro: “La proposta di legge per la Remigrazione è l’unica risposta reale alla crisi sociale, identitaria ed economica che vive il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

