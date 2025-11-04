Relatività generale e Meccanica quantistica lo studio | Connessione di fondo più profonda

“Una connessione di fondo più profonda tra Relatività Generale e Meccanica Quantistica” con un indicazione di “un quadro unificato”. Si è aperto un ponte tra le due fondamentali teorie fisiche che descrivono l’universo e la sua evoluzione, finora inconciliabili tra loro: la relatività generale di Einstein, che descrive il comportamento dello spazio e del tempo su grandissima scala, e la meccanica quantistica, che riguarda invece i fenomeni dell’infinitamente piccolo. Grazie a un approccio del tutto originale, lo studio pubblicato sulla rivista The European Physical Journal C effettuato da Marco Matone dell’Università di Padova e Nikolaos Dimakis dell’Universidad de la Frontera di Temuco in Cile, ha trovato delle corrispondenze matematiche tra le equazioni che sono alla base delle due teorie, aprendo così alla prospettiva di una tanto cercata unificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

