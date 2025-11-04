Regno Unito le stragi perpetrate da britannici | dall’attentato terroristico di Londra alla mattanza su un treno a Huntingdon

Roma, 4 nov – Per le autorità britanniche, la mattanza a bordo di un treno nei pressi di Huntingdon, nel Cambridgeshire, non è da considerarsi come attentato terroristico. Il 32enne Anthony Williams, cittadino britannico di origini africane, è stato immediatamente arrestato come autore dell’accoltellamento di 11 passeggeri, 9 feriti in modo grave. Secondo il Daily Mail, lo stesso soggetto sarebbe anche il responsabile degli accoltellamenti di un ragazzino di 14 anni, a Peterborough, e di un uomo in una stazione della Docklands Light Railway di Londra. Il ministro dell’Interno britannico, la laburista Shabana Mahmood di origini pakistani, si è subito affrettata a pubblicare due post sui social network: nel primo, invitava “tutti a evitare commenti e speculazioni” sull’accoltellamento di massa mentre, nel secondo, scriveva che i fermati erano “ due cittadini britannici nati nel Regno Unito ”, affermando che tale attacco non veniva “trattato come terrorismo”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

