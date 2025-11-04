Regione Piemonte Marrone aumenta i fondi per ' Vita nascente' Disabato M5s | Siete la destra peggiore
Nonostante le proteste dei collettivi femministi e delle opposizioni di centrosinistra, insieme alle indicazioni arrivate delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale (Tar) sulla 'Stanza dell'ascolto', la Giunta regionale del presidente Alberto Cirio va avanti nella sua politica sulla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Regione Piemonte, Marrone aumenta i fondi per 'Vita nascente'. Disabato (M5s): "Siete la destra peggiore" - Avs protesta: "L'assessore fa il gioco delle tre carte" Nonostante le proteste dei collettivi femministi e delle opposizioni di centrosinistra, insi ... Segnala torinotoday.it
Case popolari in affitto ad aziende e ministeri: il piano Marrone divide la Regione Piemonte - Alla Regione Piemonte arriva il disegno di legge 107 per “valorizzare il patrimonio pubblico”: alloggi Atc affidati a enti e aziende per dieci anni, in cambio di ristrutturazioni a spese loro. Secondo giornalelavoce.it
Dalla Regione Piemonte precisano che nel 2024/2025 i progetti attivi hanno accolto e ricevuto oltre 800 donne, avviando percorsi di accompagnamento individualizzato per 618 ... Secondo lastampa.it