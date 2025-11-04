Regione Liguria riduce i premi ai direttori Al top solo Garnero Morich e Drago

La giunta Bucci di Regione Liguria ha valutato i dirigenti di enti e agenzie collegate. Voti più bassi rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Regione Liguria riduce i premi ai direttori. Al top solo Garnero, Morich e Drago

Contenuti che potrebbero interessarti

Tavolo Verde questa mattina in Regione Liguria. Ho nuovamente incontrato le associazioni di categoria per un confronto costruttivo sullo stato della nostra agricoltura e sulle misure di sostegno messe in campo dalla Regione. Abbiamo affrontato insieme i te - facebook.com Vai su Facebook

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Martedì 4 novembre ore 14.30-18 seduta Consiglio regionale dedicata al "question time" con interrogazioni regione.liguria.it/homepage-consi… Calendario Commissioni: lunedì 3 novembre ore 15 II Salute e Sicu - X Vai su X

La Regione riduce i premi ai direttori, al top solo Garnero, Morich e Drago - Chi si è fermato sotto “quota 80” non gradirà di certo e nei corridoi della Regione c’è chi parla di evidente malcontento. Scrive ilsecoloxix.it

Sanità in Liguria, le pagelle della Regione ai manager: promossi con voti bassi e premi dimezzati - Liguria, la giunta Bucci ha ridotto gli incentivi ai direttori generali delle Asl, del San Martino e dei rispettivi staff ... ilsecoloxix.it scrive

Da oggetti poco usati al loro noleggio: ecco la startup vincitrice della Smartcup Liguria 2025 - Il primo premio va a Go Renty, una piattaforma per lo scambio che trasforma gli oggetti di casa in asset di valore. Secondo msn.com