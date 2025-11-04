Regione FI attacca Start Romagna | Persi 4,3 milioni per disservizi

"Start Romagna in 8 anni ha subìto più di 4,3 milioni di euro tra penali e riduzioni di corrispettivi per corse non effettuate o altri disservizi": lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali. Oltre la metà di questa cifra inoltre, stando ai dati forniti, è ascrivibile al comparto di Forlì-Cesena, con poco meno 2,9 milioni di euro accumulati tra penali e disservizi dal 2017 al ’24. "Non ci sono solo le giustificate lamentele di studenti, famiglie e turisti per servizi di trasporto su strada non adeguati a causa di ritardi sistematici, corse soppresse, riprogrammate improvvisamente o molto ridotte – ha proseguito il capogruppo regionale dei forzisti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

