Regionali Tuccio e la politica della sudditanza che trionfa nella città senza voce

Reggiotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Reggio Calabria, ancora una volta, resta ai margini, nessun rappresentante reggino -tuona Luigi Tuccio, avvocato reggino esponente del Polo Civico - siede nella giunta regionale, nessuna voce autentica a difendere gli interessi, le aspirazioni, le necessità di una città che, per storia e peso.

