Regionali Tuccio e la politica della sudditanza che trionfa nella città senza voce
“Reggio Calabria, ancora una volta, resta ai margini, nessun rappresentante reggino -tuona Luigi Tuccio, avvocato reggino esponente del Polo Civico - siede nella giunta regionale, nessuna voce autentica a difendere gli interessi, le aspirazioni, le necessità di una città che, per storia e peso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Giunta Calabria, Tuccio: “Reggio, ancora una volta, resta ai margini” - “Quando la rappresentanza diventa illusione e la politica si riduce a sudditanza. Secondo strettoweb.com
Tuccio: "Reggio Calabria, la città senza voce" - Lo afferma in una nota stampa l'avvocato Luigi Tuccio. Si legge su reggiotv.it