Tempo di lettura: < 1 minuto “ In Campania per chi voto? C’e’ anche una mia lista, quindi.Fico? Lo voto, certo. Ho visto in maniera imbarazzante, all’inizio, il presidente della Regione uscente dire che non gli andava bene Fico. Ma come, lo avete scelto voi e vi pare che debba votarlo io?” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro della Giustizia e attuale sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Tanti i temi affrontati durante il programma. Una riforma da “cinque e mezzo”. E’ il voto che l’ex Guardasigilli Clemente Mastella dà alla riforma del suo collega Carlo Nordio, ringraziandolo per aver citato il suo caso giudiziario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, Mastella: “Campania? Voto Fico”