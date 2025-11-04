Regionali in Campania l' associazione Resto in Irpinia sostiene Roberto Fico

A nome del Presidente Michelangelo Marra il direttivo dell'Associazione dichiara quanto segue:"Premesso che l'associazione che presiedo è ben radicata sul territorio irpino coi suoi cinquanta associati tra donne e uomini, non svolge attività politica, ma si occupa di promozione e valorizzazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Elezioni Regionali in Campania. Franco Picarone (PD): "Il Partito Democratico è il baricento della coalizione di centro sinistra" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #pdcampania #pdsalerno #AgendaPolitica - facebook.com Vai su Facebook

Il mio intervento di ieri a Napoli alla presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali della Campania. - X Vai su X

Elezioni Regionali Campania, intervista a Davide D’Errico (Lista Fico Presidente): dal dolore all’impegno - Davide Enrico, candidato con Fico, propone una legge per le famiglie dei malati, rilancio dei beni confiscati e un prestito di cittadinanza per la casa ... Segnala msn.com

Regionali Campania: commercianti e associazioni al fianco di Roberto Fico - Commercianti, residenti e associazioni culturali che hanno contribuito a rilanciare immagine e sorti del Rione Sanità di Napoli hanno accompagnato Roberto ... Secondo pupia.tv

Regionali Campania, valzer dei cambi di casacca dei consiglieri per non perdere il treno elettorale. Il Psi imbarca 5 uscenti - E anche Giuseppe Sommese ha trovato la sua “nuova” casa politica, giusto in tempo per non perdere il treno delle elezioni regionali in Campania. Secondo giustizianews24.it