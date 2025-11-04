Regionali il candidato Riggi FdI | In Campania servono politiche vere per chi fa musica
Tempo di lettura: 1 minuto “La musica è una delle anime più autentiche della Campania, ma chi la fa per mestiere oggi è lasciato solo. È tempo che la Regione riconosca la musica come settore produttivo, non come svago”. Così Michele Riggi, candidato al Consiglio Regionale nel collegio di Napoli per Fratelli d’Italia, a supporto della candidatura a Presidente della Regione, Edmondo Cirielli, presenta la sua proposta a sostegno dei professionisti della musica e dello spettacolo. Riggi propone di istituire un Tavolo Regionale per la Musica e lo Spettacolo, un organismo permanente di confronto tra istituzioni, conservatori, operatori del settore e imprese tecniche, per affrontare in modo concreto i problemi del comparto: burocrazia, tutele contrattuali, incentivi e formazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
