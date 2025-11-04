Regionali Cirielli | Serve un politico come assessore alla Sanità

"Assessore alla Sanità? Serve un politico, una persona che ne capisce. Io credo nel primato della politica, i tecnici devono supportare la politica". Così Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle regionali in Campania, ha risposto a una domanda nel corso dell'incontro che ha avuto oggi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

