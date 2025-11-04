Regionali Avanti Campania-PSI presenta i candidati | anche Miceli e Imparato a Napoli con Fico

Tempo di lettura: 2 minuti Un fronte compatto per la corsa alla Regione Campania. A margine della presentazione della lista Avanti Campania, svoltasi stamattina a Napoli, i candidati sanniti Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato hanno sottolineato come “la nostra bella lista Avanti Campania è frutto di un progetto che unisce il mondo socialista e riformista con quello cattolico, civico e liberale. Roberto Fico ha saputo ascoltare, condividere e rappresentare un punto di riferimento: è la ‘forza tranquilla’ che ci farà vincere”. Il segretario socialista Enzo MARAIO ha evidenziato il valore di una coalizione “plurale ma coesa”, capace di proseguire e rilanciare l’esperienza amministrativa degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Avanti Campania-PSI presenta i candidati: anche Miceli e Imparato a Napoli con Fico

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo anni di trend positivo l’indifferenziata torna a crescere. Obiettivi regionali più lontani. Avanti tutta sulla quarta linea del termovalorizzatore - facebook.com Vai su Facebook

DOPPIO APPUNTAMENTO - Il Psi presenta i candidati della lista ‘Avanti Campania’ e inaugura la nuova sede provinciale con Bobo Craxi - 17:56:34 Giornata di grande partecipazione per il Partito Socialista Italiano, impegnato in due importanti appuntamenti nel territorio casertano in vista delle elezioni regionali 2025. Si legge su casertafocus.net

Il PSI lancia la lista ‘Avanti Campania’ e presenta i candidati Miceli e Imparato: focus su lavoro, giovani e territorio - Nella Biblioteca Provinciale di Benevento sono stati presentati i candidati sanniti alle prossime elezioni regionali di “Avanti Campania”, Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato. Lo riporta ntr24.tv

Campania, Regionali. PRI: “Avanti Campania nasce qui ma guarda all’Italia: tradizione repubblicana, imprese e lavoro, più donne dove si decide e giovani protagonisti” - Il Partito Repubblicano Italiano annuncia i suoi candidati in vista delle regionali del 23 e 25 novembre. Lo riporta sciscianonotizie.it