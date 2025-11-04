Reggio Emilia ecco il nuovo liceo Iess | iniziati i lavori del campus Un grande cuore pulsante

Reggio Emilia, 4 novembre 2025 – Nasce il Campus Polveriera, nuova sede del Liceo Iess di Reggio Emilia, l’Istituto Europeo di Studi Superiori attualmente nel Palazzo delle Notarie di piazza Prampolini. Sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione della nuova struttura, che prenderà vita nell’area dell’ex Polveriera, ed è cominciato il conto alla rovescia in previsione dell’apertura, calendarizzata per il prossimo settembre 2026. Progetto di riqualificazione urbana. L’inaugurazione del liceo Europeo Iess in quest’area segna molto più di un insediamento scolastico: è un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, che cambierà il destino del quartiere, trasformandolo in un polo di innovazione e fermento sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

