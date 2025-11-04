Reggiana Girma scalda i motori Dionigi punta sul trequartista

Ilrestodelcarlino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scalda i motori Natan Girma: la lieta notizia dall’allenamento di ieri, infatti, è il ritorno dello svizzero. Con ogni probabilità, con un’intera settimana di lavoro che porterà alla gara di sabato con l’ Entella (a Reggio, ore 15), il trequartista sarà a disposizione almeno dalla panchina. Dopo questo match, lo ricordiamo, ci sarà la terza e ultima sosta nazionali del girone d’andata, quindi il numero 80 sarà comunque gestito, per poi lavorare a pieno regime durante la sosta per arrivare tirato a lucido, sabato 22, alla trasferta di Carrara. Facile, quindi, immaginare un impiego dalla panchina, e nell’era delle cinque sostituzioni è comunque un’ottima notizia per Davide Dionigi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

reggiana girma scalda i motori dionigi punta sul trequartista

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, Girma scalda i motori. Dionigi punta sul trequartista

Approfondisci con queste news

reggiana girma scalda motoriReggiana, Girma scalda i motori. Dionigi punta sul trequartista - Attenzione ai calci piazzati: sabato arriva lo specialista Tiritiello ... Secondo ilrestodelcarlino.it

DIRETTA/ Reggiana Spezia (risultato finale 1-1): la riprende Girma (30 settembre 2025) - Potrete seguire la diretta Reggiana Spezia solo su DAZN e LaBChannel, le due piattaforme per la diretta streaming video: il match non è previsto sui nostri canali tv. Lo riporta ilsussidiario.net

Reggiana-Spezia 1-1: un pareggio amaro ma si rivede bomber Lapadula - Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Si rialza a metà lo Spezia, lo fa pareggiando in trasferta contro la Reggiana dopo essere passato in vantaggio con l'esperto Lapadula, ma venendo ripreso nel secondo ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Reggiana Girma Scalda Motori