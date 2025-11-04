reggiana girma scalda i motori dionigi punta sul trequartista

Scalda i motori Natan Girma: la lieta notizia dall’allenamento di ieri, infatti, è il ritorno dello svizzero. Con ogni probabilità, con un’intera settimana di lavoro che porterà alla gara di sabato con l’ Entella (a Reggio, ore 15), il trequartista sarà a disposizione almeno dalla panchina. Dopo questo match, lo ricordiamo, ci sarà la terza e ultima sosta nazionali del girone d’andata, quindi il numero 80 sarà comunque gestito, per poi lavorare a pieno regime durante la sosta per arrivare tirato a lucido, sabato 22, alla trasferta di Carrara. Facile, quindi, immaginare un impiego dalla panchina, e nell’era delle cinque sostituzioni è comunque un’ottima notizia per Davide Dionigi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

