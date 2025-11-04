Regaldi primo torneo regionale predeterminato

Nel fine settimana appena trascorso si è disputato a Villadossola il primo Torneo regionale predeterminato di 5a e 6a categoria, gara valida per le qualificazioni ai campionati italiani. Gli atleti del tennis tavolo Regaldi si sono ben comportati anche se non sono riusciti a salire sul podio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it