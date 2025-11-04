Referendum sulla giustizia Via alla raccolta firme Pd per il no con dubbi
È iniziata ieri la duplice raccolta delle firme parlamentari necessarie per sottoporre a referendum la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pm proposta dal governo e approvata in duplice lettura dalla due Camere. Obiettivo 80 firme alla Camera e 40 al Senato, ovvero un quinto dei parlamentari, come richiesto dall’articolo 138 della Costituzione. A Montecitorio la maggioranza è già a metà, mentre l’opposizione ha superato la prima decina. Ma entrambi gli schieramenti contano di chiudere con successo la raccolta, come accadrà. Il centrodestra investe sul suffragio popolare alla riforma dell’autogoverno togato simbolo soprattutto per Forza Italia, ma scelta anche dalla premier Giorgia Meloni per non imbarcarsi già in questa legislatura nel pericoloso contenzioso sulla "madre di tutte le riforme" sulla forma di governo, considerato che il premierato si è rivelato sin troppo farraginoso, oltre a complicare i rapporti col Quirinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
