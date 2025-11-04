Referendum le firme depositate a tempo di record | i deputati di maggioranza battono tutti

I deputati di maggioranza hanno depositato le firme per il referendum confermativo della riforma della Giustizia. A renderlo noto sono stati i capigruppo alla Camera dei partiti della coalizione, con una nota congiunta. «Oggi alle ore 14.30 presso la Corte di Cassazione i deputati delegati dai gruppi di maggioranza al deposito del quesito referendario hanno presentato per primi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione, le firme per la richiesta di referendum confermativo riguardo il ddl costituzionale n. 1353-B recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», si legge nel comunicato di Galeazzo Bignami di FdI, Riccardo Molinari della Lega, Paolo Barelli di FI e Maurizio Lupi di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

