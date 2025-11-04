Referendum Giustizia centrodestra deposita due testi Al Senato la versione più ‘chiara’ per gli elettori

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Due testi diversi, a scanso di equivoci e anche a prova di legge. E' lo schema adottato dal centrodestra per il deposito della richiesta di referendum sulla riforma della Giustizia. Alla Camera e al Senato la maggioranza ha avviato la raccolta delle firme dei parlamentari secondo i termini prescritti dalla legge (15 di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Giustizia, per il referendum il centrodestra deposita due testi: “Vogliamo un quesito chiaro per gli elettori” - Perché, come si fa notare nella stessa maggioranza, non figura nemmeno la parola ‘giustizia’. Scrive msn.com

referendum giustizia centrodestra depositaRiforma della giustizia, FI: «Chiusa la raccolta di firme per chiedere il referendum» - «Abbiamo chiuso la raccolta firme per richiedere il referendum confermativo sulla riforma della giustizia: 85 quelle raccolte a tempo di record tra i deputati del centrodestra. Riporta lasicilia.it

referendum giustizia centrodestra deposita**Referendum: centrodestra deposita firme in Cassazione** - 30 presso la Corte di Cassazione i deputati delegati dai gruppi di maggioranza al deposito del quesito referendario hanno presentato per primi, ai sensi di ... Da lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Referendum Giustizia Centrodestra Deposita