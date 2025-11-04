Reddito dimezzato per Giorgia Meloni nel 2025
AGI - Reddito più che dimezzato per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel 2025. Nella dichiarazione pubblicata online sul sito del Parlamento, infatti, la premier annota un reddito imponibile, relativo all' anno d'imposta 2024, pari a 178.371 euro. Nel 2024 – anno d'imposta 2023 – Meloni aveva invece percepito un reddito imponibile pari a 451.196. Nelle note di variazione rispetto alla dichiarazione resa lo scorso anno, la premier annota poi l' acquisto definitivo nuova abitazione come prima casa. Tra le detrazioni figurano circa 6mila euro per "ristrutturazioni, mutuo e contributi al partito". 🔗 Leggi su Agi.it
