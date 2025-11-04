Reddito dimezzato per Giorgia Meloni nel 2025

Agi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Reddito più che dimezzato per la  Presidente del Consiglio,  Giorgia Meloni, nel 2025. Nella  dichiarazione  pubblicata online sul sito del Parlamento, infatti, la premier annota un  reddito imponibile, relativo all' anno d'imposta 2024, pari a 178.371 euro. Nel 2024 –  anno d'imposta 2023  – Meloni aveva invece percepito un  reddito imponibile  pari a 451.196. Nelle note di variazione rispetto alla dichiarazione resa lo scorso anno, la premier annota poi l' acquisto definitivo nuova abitazione come prima casa. Tra le  detrazioni  figurano circa 6mila euro per "ristrutturazioni, mutuo e contributi al partito". 🔗 Leggi su Agi.it

reddito dimezzato per giorgia meloni nel 2025

© Agi.it - Reddito dimezzato per Giorgia Meloni nel 2025

Argomenti simili trattati di recente

reddito dimezzato giorgia meloniRedditi online: la premier Meloni lavora di più, ma guadagna meno - Un reddito complessivo più che dimezzato e una nuova casa di proprietà. iltempo.it scrive

reddito dimezzato giorgia meloniGiorgia Meloni brucia tutti, la dichiarazione 2025: redditi in brusco calo e mutuo per la prima casa - Giorgia Meloni brucia tutti sul tempo e azzera le polemiche pubblicando la prima dichiarazione patrimoniale del 2025. Lo riporta iltempo.it

reddito dimezzato giorgia meloniGiorgia Meloni pubblica per prima la dichiarazione dei redditi 2025: entrate dimezzate - L'acquisto della nuova casa, quasi 5mila euro di detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e 415 versati mensilmente al suo partito: tutte le cifre ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Reddito Dimezzato Giorgia Meloni