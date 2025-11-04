Reddito della Meloni operazione trasparenza alla faccia di Report Guadagni dimezzati e mutuo da pagare
I sospetti, i veleni, le illazioni su ville di lusso comprate o ristrutturate con chissà quali soldi: poi arriva la dichiarazioni con l’indicazione del reddito e delle spese e tutto la panna si sgonfia come per un sufflè scadut o. Giorgia Meloni, forse anche in risposta agli attacchi immotivati di M5S e Report sui suoi beni patrimoniali, ha giocato d’anticipo pubblicando sul sito della Camera, la prima a farlo, la sua situazione patrimoniale relativa al 2024 e certificata nella dichiarazione del 2025, firmata il 28 ottobre scorso. Ne viene fuori un quadro molto “italiano”: il mutuo da pagare, poi rinegoziato a condizioni più favorevoli, i rimborsi ottenuti per gli sgravi a cui ha avuto accesso per la ristrutturazione della casa, un reddito che è in linea con quello degli anni scorsi ma si dimezza rispetto al 2023 quando aveva incassato le “royalties” per il libro autobiografico di grande successo “Io sono Giorgia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
