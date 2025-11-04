Redditi online | la premier Meloni lavora di più ma guadagna meno
Un reddito complessivo più che dimezzato e una nuova casa di proprietà. Sono queste le informazioni che emergono dall'ultima documentazione patrimoniale della presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sono infatti online, sul sito della Camera, i dati dei primi parlamentari che hanno comunicato i redditi e le variazioni patrimoniali del 2025 (periodo d'imposta 2024). Tra questi c'è il reddito della premier, che risulta essere di 180.031 euro, in netto calo rispetto all'anno precedente quando la cifra - soprattutto in virtù di una parte dei diritti d'autore sui suoi libri - era di 459. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
C'è una classifica che vede la Calabria ai primi posti delle regioni italiane: è quella della spesa pro capite per le giocate online. Dal "Libro nero dell'azzardo" di Federconsumatori emergono dei dati inquietanti, di Regioni con i redditi più bassi che spendono di - facebook.com Vai su Facebook
Redditi online: la premier Meloni lavora di più, ma guadagna meno - Un reddito complessivo più che dimezzato e una nuova casa di proprietà. Segnala iltempo.it
Pubblicata la dichiarazione dei redditi 2025 di Giorgia Meloni: quanto guadagna e quante tasse paga - Dalla dichiarazione dei redditi 2025 emerge che Giorgia Meloni ha percepito 180mila euro, versando oltre 63mila euro di tasse. trend-online.com scrive
Meloni, online la dichiarazione 2025: i redditi scendono a 181mila euro - Rispetto all'anno scorso, variazione patrimoniale per «l'acquisto definitivo della nuova abitazione come prima casa» ... msn.com scrive