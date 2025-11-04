Redditi online | la premier Meloni lavora di più ma guadagna meno

Un reddito complessivo più che dimezzato e una nuova casa di proprietà. Sono queste le informazioni che emergono dall'ultima documentazione patrimoniale della presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sono infatti online, sul sito della Camera, i dati dei primi parlamentari che hanno comunicato i redditi e le variazioni patrimoniali del 2025 (periodo d'imposta 2024). Tra questi c'è il reddito della premier, che risulta essere di 180.031 euro, in netto calo rispetto all'anno precedente quando la cifra - soprattutto in virtù di una parte dei diritti d'autore sui suoi libri - era di 459. 🔗 Leggi su Iltempo.it

