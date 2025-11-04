Redditi Meloni cala drasticamente dopo l’acquisto di una casa | Bongiorno e Tremonti i più ricchi

Ildifforme.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i più alti nella classifica c'è di nuovo l'avvocata e presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. A seguire c'è Giulio Tremonti, che supera di poco i 2 milioni di euro. Cifre da capogiro che però sembrano essere una rarità e non una consuetudine nel mondo della politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

redditi meloni cala drasticamente dopo l8217acquisto di una casa bongiorno e tremonti i pi249 ricchi

© Ildifforme.it - Redditi, Meloni cala drasticamente dopo l’acquisto di una casa: Bongiorno e Tremonti i più ricchi

Argomenti simili trattati di recente

redditi meloni cala drasticamenteLa dichiarazione dei redditi 2025 di Giorgia Meloni: cifre in brusco calo per il Premier - Stando alle cifre pubblicate con firma al 28 ottobre, come si legge nel sito della Camera dei deputati, il reddito complessivo del ... Scrive strettoweb.com

Meloni: 'Combattiamo il traffico di migranti con ogni mezzo, calano gli sbarchi' - "Il traffico di migranti, attività criminale tra le più redditizie al mondo", è "una intollerabile forma moderna di schiavitù", che "nel 2024" ha "condotto alla ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Redditi Meloni Cala Drasticamente