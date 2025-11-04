Redditi dei parlamentari | Meloni dimezza Nordio il più ricco tra i ministri

Pubblicate online sui siti di Camera e Senato le dichiarazioni dei redditi dei politici italiani relative al periodo d’imposta 2024. Giorgia Meloni, a sorpresa, ha dimezzato i suoi introiti: la premier passa dai 459.460 euro dichiarati nel 2024 ai 180.031 euro. Nel Governo il ministro della Giustizia Carlo Nordio risulta il più ricco. Nelle opposizioni, invece, redditi stabili: Elly Schlein resta sotto quota 100.000 euro e Carlo Calenda si conferma sopra i 120.000. Ma per scovare i veri paperoni bisogna cercare fra i parlamentari, cioè fuori dai membri del governo. Tre i grandi assenti: Matteo Salvini (Lega), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) e Renzi (Italia viva). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Redditi dei parlamentari: Meloni dimezza, Nordio il più ricco tra i ministri

