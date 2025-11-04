Redditi dei parlamentari | Meloni dimezza ma c’è chi addirittura raddoppia

Si aggiornano le dichiarazioni patrimoniali di deputati e senatori e, insieme ai modelli pubblicati sui siti di Camera e Senato, cambiano anche gli equilibri economici tra i protagonisti della politica italiana. Tra le variazioni più significative c’è quella della premier Giorgia Meloni, che vede dimezzarsi i propri introiti rispetto allo scorso anno, una riduzione legata all’acquisto della casa di proprietà. Centrodestra, tra aumenti e conferme. A registrare l’incremento maggiore è Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che passa da circa 124mila euro a oltre 224mila euro. In crescita anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dichiara 187. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Redditi dei parlamentari: Meloni dimezza ma c’è chi addirittura raddoppia

News recenti che potrebbero piacerti

Anche quest'anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato la propria dichiarazione dei redditi come sono tenuti a fare tutti i parlamentari. - facebook.com Vai su Facebook

Redditi 2025, sorpresa Meloni: dimezza gli introiti e compra casa con un mutuo - La premier brucia tutti e pubblica la dichiarazione patrimoniale: redditi dimezzati, casa nuova e tasse pagate al centesimo. giornalelavoce.it scrive

Online i redditi dei parlamentari: Meloni quasi dimezza, Nordio il più ricco - 031 euro il reddito di Giorgia Meloni relativo al periodo d’imposta 2024, quasi dimezzato rispetto ai 459. Secondo msn.com

Online i redditi dei parlamentari: ecco quanto guadagnano - Sono stati pubblicati online, sul sito della Camera dei deputati, i dati relativi ai primi parlamentari che hanno comunicato i redditi e le variazioni ... Riporta msn.com