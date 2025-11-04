Redditi dei parlamentari bolognesi 2025 chi è il più ricco? La classifica
Bologna, 4 novembre 2025 – Sul sito della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono stati pubblicati i redditi dei parlamentari. Per quanto riguarda la ‘pattuglia’ dei bolognesi nella Capitale il più ‘abbiente’ risulta Virginio Merola con 151.435mila euro dichiarati per l’anno 2024. Sul secondo gradino del podio si piazza invece Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera con 121.859 euro. Al terzo posto la leghista Lucia Borgonzoni a quota 102.144 euro. Più staccata Elly Schlein, segretaria del Pd, a quota 98.471. Da sottolineare che nella formazione del reddito può rientrare anche la compravendita di immobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
