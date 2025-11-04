Recupero carenze formative in Trentino si creerà un modello di cicli biennali e un sistema di monitoraggio e recuperi individualizzati
Nel corso di una conferenza stampa nella sala Belli della sede provinciale, Maurizio Fugatti e Francesca Gerosa hanno illustrato i principi e i punti chiave del disegno di legge della Provincia Autonoma di Trento che intende riformare il recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali degli studenti del secondo ciclo. L’intervento è di natura strutturale e mira a rendere più coerente, personalizzato e uniforme il percorso scolastico nel territorio trentino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
