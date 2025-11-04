Recupero carenze formative in Trentino si creerà un modello di cicli biennali e un sistema di monitoraggio e recuperi individualizzati

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una conferenza stampa nella sala Belli della sede provinciale, Maurizio Fugatti e Francesca Gerosa hanno illustrato i principi e i punti chiave del disegno di legge della Provincia Autonoma di Trento che intende riformare il recupero delle carenze formative e delle capacità relazionali degli studenti del secondo ciclo. L’intervento è di natura strutturale e mira a rendere più coerente, personalizzato e uniforme il percorso scolastico nel territorio trentino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PAT * ISTRUZIONE: «TERZA VIA PER LA SCUOLA, NUOVO MODELLO PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE A CICLI BIENNALI» - Sono stati illustrati oggi dal presidente Maurizio Fugatti e dall'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, nel corso di una conferenza stampa che si è ... Riporta agenziagiornalisticaopinione.it

In Trentino nuovo sistema per recuperare le carenze formative - Un nuovo sistema di recupero delle carenze formative nelle scuole secondarie di secondo grado. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Recupero Carenze Formative Trentino