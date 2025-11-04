Record storico su DAZN | Milan–Roma 2,4 mln fa esplodere la Serie A Enilive con oltre 7,6 milioni
La Serie A Enilive su DAZN mette a segno due nuovi record assoluti di audience mai registrati prima. Con 7,6 milioni di spettatori (7.601.567), il dato della 10ª giornata supera il precedente primato ad oggi detenuto dalla 17ª giornata della stagione 2022-23, che aveva raggiunto 7.481.226 spettatori, diventando così il risultato più alto di sempre, da quando gli ascolti su DAZN sono misurati attra. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un carosello di buone notizie Green per questo weekend di autunno Nel 2025, le coste italiane hanno registrato un record storico di oltre 700 nidi di Caretta caretta, con un aumento del 60% rispetto al 2023, grazie anche al prezioso lavoro dei volontari d - facebook.com Vai su Facebook
Rame al record storico di 11.146 dollari per tonnellata oggi al LME Ecco perché non dipende solo da tregua Usa-Cina (dal @sole24ore del 25/10/2025) - X Vai su X