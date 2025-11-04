Record storico su DAZN | Milan–Roma 2,4 mln fa esplodere la Serie A Enilive con oltre 7,6 milioni
La Serie A Enilive su DAZN mette a segno due nuovi record assoluti di audience mai registrati prima. Con 7,6 milioni di spettatori (7.601.567), il dato della 10ª giornata supera il precedente primato ad oggi detenuto dalla 17ª giornata della stagione 2022-23, che aveva raggiunto 7.481.226 spettatori, diventando così il risultato più alto di sempre, da quando gli ascolti su DAZN sono misurati attra. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altre letture consigliate
43,5 km/h di media nelle classiche 2025: il ciclismo è diventato troppo veloce? Nel nuovo GCN Italia Show abbiamo analizzato tutti i fattori di questo record storico, cercando di capire perché si va sempre più veloce. E poi... GCN Italia vola in Giappone! - facebook.com Vai su Facebook
Rame al record storico di 11.146 dollari per tonnellata oggi al LME Ecco perché non dipende solo da tregua Usa-Cina (dal @sole24ore del 25/10/2025) - X Vai su X
Record storico su DAZN: Milan–Roma (2,4 mln) fa esplodere la Serie A Enilive con oltre 7,6 milioni - La Serie A Enilive su DAZN mette a segno due nuovi record assoluti di audience mai registrati prima... Lo riporta digital-news.it
Serie A su DAZN, la 10ª giornata è la più seguita di sempre - 567 spettatori complessivi, diventando la più seguita di sempre da quando ... Si legge su hdblog.it
Dazn: ascolti da record in Serie A, la terza giornata è la migliore di sempre - Dazn fa segnare un traguardo storico: la terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto quasi 6 milioni di spettatori (5. Segnala tuttosport.com