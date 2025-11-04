Record per Milan-Roma su Dazn | oltre 2,4 milioni di spettatori

Il big match di San Siro è stato trasmesso anche in chiaro. L'intera giornata ha invece ottenuto 7,6 milioni di spettatori, record di sempre per la piattaforma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Record per Milan-Roma su Dazn: oltre 2,4 milioni di spettatori

