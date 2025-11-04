Recale studenti del  Giovanni XXIII in missione Erasmus+ a Granada tra cultura amicizia e scoperta

Tempo di lettura: 2 minuti Reduci da un’esperienza che sa di avventura e di futuro. Dieci studenti dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale, zaino in spalla, hanno varcato le porte dell’Andalusia per una settimana che difficilmente dimenticheranno. Dal 20 al 27 ottobre, i ragazzi sono stati ospiti dell’Istituto “Ave María San Cristóbal” di Granada, in Spagna, nell’ambito del Pnrr Erasmus+. A rappresentare la scuola sono stati Tommaso Amoroso, Francesco Di Maio, Assia Iannotta, Giuseppe Lombardi, Marija Magnotta, Antonio Junior Ommeniello, Giuseppe Ommeniello, Luisa Orlando, Stefania Porfidia e Francesco Vivenzio, affiancati dalle docenti Luisa Fattore e Maria Rosaria Schiavo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

