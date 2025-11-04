Reati in crescita del 10,4% nel 2024 ma il Trentino rimane tra le realtà più sicure d’Italia

Nel 2024 in Trentino sono stati commessi 15.914 reati, con un aumento del 10,4% rispetto all’anno precedente: 1.504 denunce in più in dodici mesi. Numeri che a prima vista possono preoccupare, ma che, letti nel contesto nazionale, raccontano una realtà ancora tra le più tranquille d’Italia. La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

