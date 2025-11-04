Re Carlo nomina sir David Beckham | l’intera famiglia ricevuta a Windsor assente il figlio Brooklyn

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia Beckham al completo è stata ricevuta nel castello di Windsor affinché Re Carlo potesse conferire a David l’ambito titolo di “cavaliere”. Presenti l’ex calciatore, la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper. Unico assente Brooklyn, la cui mancata presenza conferma la persistenza delle tensioni familiari nate tra loro da qualche anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

re carlo nomina sirBeckham è 'Sir', re Carlo lo nomina Cavaliere per "i servigi resi allo sport e alla beneficenza" - Oggi, martedì 4 novembre, re Carlo l'ha nominato 'sir' durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor per i "servigi resi allo sp ... Lo riporta msn.com

re carlo nomina sirDavid Beckham diventa «Sir», l’inchino del campione inglese di fronte a Re Carlo – Il video - L'emozione dell'ex capitano del Manchester United: «Un ragazzo dell'East End onorato da Sua Maestà, ne sono fiero» ... Segnala msn.com

re carlo nomina sirDavid Beckham nominato "sir" da Re Carlo, la reazione (tenerissima) di Victoria - Gran giorno in casa Beckham e la ex posh spice condivide l'emozione e l'orgoglio della nomina a cavaliere del marito ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Re Carlo Nomina Sir