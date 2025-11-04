Re Carlo nomina sir David Beckham | l’intera famiglia ricevuta a Windsor assente il figlio Brooklyn
La famiglia Beckham al completo è stata ricevuta nel castello di Windsor affinché Re Carlo potesse conferire a David l’ambito titolo di “cavaliere”. Presenti l’ex calciatore, la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper. Unico assente Brooklyn, la cui mancata presenza conferma la persistenza delle tensioni familiari nate tra loro da qualche anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
