La decisione di rimuovere tutti i titoli a suo fratello Andrea è stata decisamente sofferta per Re Carlo. Una vicenda che ha generato molta sofferenza nel corso di questi anni, oltre a portare vergogna sulla Famiglia Reale. Alla fine, per quanto per alcuni sia “too little too late”, il passo è stato compiuto e distanza è stata posta nei confronti di una figura molto discutibile. Ciò non mette a tacere le critiche, ovviamente, considerando anche il cuscino d’oro sul quale Andrea potrà poggiarsi, spesato dal sovrano (privatamente), ma è qualcosa. La spinta decisiva in questa direzione? È giunta da Kate Middleton e dalla Regina Camilla. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, ci sono Kate e Camilla dietro la sua decisione più difficile