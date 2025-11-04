Ravenna Paga il lavoro fatto sulla difesa

Adriano Esposito è stato uno dei grandi protagonisti del successo giallorosso di domenica sera al Benelli nel big match contro l'Ascoli. Esposito, cosa significa aver battuto una diretta concorrente come l'Ascoli? "Siamo contenti di questo risultato e di questa vittoria, giunta peraltro senza subire reti, perché abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva. Il nostro inizio di campionato era stato caratterizzato da troppi gol incassati. Ci siamo infatti messi a testa bassa a lavorare su questo aspetto e i risultati stanno arrivando". E cosa significa aver fatto gol alla miglior difesa d'Europa, oltre a non aver subito reti dal miglior attacco del girone B? "La soddisfazione è ovviamente tanta.

