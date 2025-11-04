rave illegale oltre 2800 identificati nove arresti per resistenza e lesioni agenti feriti scontro anche politico

Una decina di poliziotti feriti dopo una serata difficile di scontri e disordini, che si è chiusa con l’abbandono (a notte inoltrata) dell’ex Bugatti da parte degli occupanti, migliaia di giovani arrivati da tutta Italia per partecipare al maxi rave di Halloween, iniziato appunto venerdì scorso. Per lunghe ore la situazione è stata di tensione; per sottrarsi ai controlli, infatti, almeno tre mezzi domenica hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine posizionato all’esterno, con il rischio concreto di investire gli agenti presenti. Il grande dispiegamento di forze tra polizia di Stato, carabinieri insieme a finanza, volontari della Croce rossa, vigili del fuoco e 118, ha evitato conseguenze più gravi: si sono comunque registrati anche tra i partecipanti alcuni contusi mentre qualche ragazzo ha accusato malori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

