Rassegna teatrale dedicata a infanzia e adolescenza

È stato presentato il programma di spettacoli dedicati ai bambini della Stagione dei Teatri – Famiglie e scuole, una rassegna che si rivolge ad un vasto pubblico, dai bambini ai ragazzi, dai nidi fino alle scuole secondarie di primo e secondo grado, che parteciperanno insieme ai loro insegnanti. La programmazione include anche le famiglie per supportare la crescita culturale dei propri bambini attraverso il teatro. Il cartellone offre 29 spettacoli, suddivisi per fasce d’età, con percorsi che in alcuni casi prevedono anche la partecipazione attiva del pubblico. La programmazione parte oggi con Albero di Drammatico Vegetale al teatro Rasi (ore 10) riservato ai bambini dai 2 ai 6 anni, e terminerà a maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rassegna teatrale dedicata a infanzia e adolescenza

