Rassegna Libriamoci 2025 in Corte Benedettina a Legnaro

Il Comune di Legnaro è lieto di presentare LibriAMOci. in corte 2025, la rassegna letteraria che dal 7 al 30 novembre animerà la Corte Benedettina con otto appuntamenti dedicati ai libri, alla musica e all’incontro tra generazioni.Scopri la brochure della rassegnaUn’edizione oltre le apparenzeIl. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti simili trattati di recente

– Dal 7 al 30 novembre in Corte Benedettina a Legnaro torna con la terza edizione la rassegna LibriAMOci, un mese di incontri, parole, immagini e musica dedicati al piacere di leggere e di guardare il mon - facebook.com Vai su Facebook

Turci e Castaldo aprono rassegna 'La Corte in scena' a Fano - Paola Turci e Gino Castaldo in 'La Rivoluzione delle Donne': è lo spettacolo inaugurale della rassegna estiva "La Corte in Scena", promossa da Amat, Fondazione Teatro Fortuna e dal Comune di Fano, che ... Si legge su ansa.it