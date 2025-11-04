Arezzo, 04 novembre 2025 – Domenica 9 novembre 2025 alle ore 17:00, il Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini apre le porte alla fantasia con “Oh! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco”, primo appuntamento della rassegna Diffusioni KIDS, il progetto curato da KanterStrasse e dedicato al giovane pubblico e alle famiglie del territorio. Lo spettacolo, ideato, diretto e interpretato da Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin, prende ispirazione dal celebre volume “Oh! Il libro che fa dei suoni” di Hervé Tullet, uno degli autori più innovativi e amati della letteratura per l’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rassegna “Diffusioni KIDS” alle Fornaci di Terranuova