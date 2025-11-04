Il maestro Paolo Olmi ha presentato l’edizione 20252026 della rassegna musicale “ Capire la Musica ”, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione e del Comune di Ravenna. I concerti, sempre alle 21, inizieranno il 30 novembre al Teatro Alighieri con l’attesissimo ritorno del pianista Ivo Pogorelich, una star mondiale che a Ravenna si è esibita moltissime volte fin dal suo esordio alla fine degli anni 70. Pianista estroso e per certi versi controverso, Pogorelich eseguirà un imponente programma beethoveniano che include le Sonate denominate “Patetica”, “La Tempesta” e “Appassionata “ e termina con 2 Bagatelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rassegna ’Capire la musica’. Il via con Ivo Pogorelich