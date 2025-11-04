Rasha Younes del Grande Fratello 2025 è fidanzata in segreto? La segnalazione

Il Grande Fratello sta diventando una nuovamente fonte di gossip, e nelle ultime ore il nome di Rasha Younes è al centro di una segnalazione che ha fatto il giro del web. La voce è stata diffusa dall’esperta dei pettegolezzi Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da un presunto conoscente della concorrente. Secondo quanto ripostato su Instagram da Deianira, Rasha avrebbe lasciato il suo fidanzato storico pochi giorni prima di entrare nella Casa, una decisione che avrebbe colto di sorpresa il ragazzo. “Ciao Deia, Rasha ha mandato via di casa lui (ti allego la foto) pochi giorni prima che entrasse al GF, ovviamente senza dirglielo. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Rasha Younes del Grande Fratello 2025 è fidanzata in segreto? La segnalazione

